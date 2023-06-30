Психолог дал совет, как пережить развод

Чтобы пережить развод, не стоит держать в себе все эмоции, следует поделиться своими переживаниями с близкими людьми, посоветовал психолог Евгений Идзиковский. В разговоре с Пятым каналом он отметил, что это станет хорошим первым этапом, чтобы вернуться к привычной жизни. Попытки игнорировать свои чувства могут только усугубить ситуацию.

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Если вы пытаетесь как-то преодолевать то, что внутри вас, то наоборот, вы только цементируете и усиливаете. Поэтому рекомендуется пообщаться с друзьями, найти каких-то значимых людей, поговорить о том, что с вами происходит, и о том, что вы чувствуете, — пояснил психолог.

По словам специалиста, после развода не стоит торопиться строить новые отношения. Он рекомендует дать себе время и пространство. Этот период лучше всего посвятить самоорганизации. Так появятся новые цели в жизни и желания. Если не торопить психику, состояние самостоятельно придет в норму, пояснил Идзиковский. Он советует обращаться к психологу только в том случае, когда нет ощущения связи между событиями и переживаниями.

У нас в стране не принято ни себе, ни другим «быть в негативе». Считается, что, если человек чувствует себя плохо, его надо обязательно из этого вывести. Это не подходит в таких ситуациях, — заключил специалист.