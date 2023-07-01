4 способа заставить мужчину сбежать из вашей постели — «вредные» советы от сексолога
Прогоняем сексуального партнера по всем правилам.
Секс — очень хрупкая линия в отношениях, многие пары даже при абсолютном взаимопонимании в остальных сферах «срезаются» именно на проблемах в интимной области. Мы решили собрать «вредные» советы от сексолога, если ваша сексуальная жизнь по каким-о причинам оставляет желать лучшего. Запомните их и никогда так не делайте, потому что — напомним — советы «вредные».
Никакой гигиены! А зачем она?
Если вы не хотите, чтобы мужчина второй раз возжелал оказаться с вами в постели, откажитесь от ежедневной гигиены. Еще круче — забудьте про душ перед сексом. Подумаешь, специалисты советуют не только найти время на гигиенические процедуры в интимной области и, желательно, почистить зубы, мы же пытаемся вызвать у мужчины отвращение, а потому приучаем его принимать вас такую, какая вы есть от природы.
Смейтесь. И как можно больше
Причем выбирайте самые неприятные и чувствительные для мужчины темы. К примеру, вы знаете о его небольших несовершенствах, которые он раздувает до огромнейших недостатков, почему бы не вспомнить о них в самый ответственный момент. Можно также вспомнить самый неловкий случай из его жизни и залиться звонким смехом. Правда, после такого мужчина надолго забудет, что такое эрекция в вашем присутствии.
Критика — must have
Все мы знаем, что мужчины «обожают» критику и сравнения. Особенно в постели. Но если вы хотите наверняка изгнать партнера из постели, говорите обо всех его минусах преувеличено. Нет оргазма? Конечно же, он виноват. Не нравится темп или поза? Заявите о своем недовольстве как можно более агрессивно. В итоге, конечно, секс может прерваться внезапно и мужчина может исчезнуть не только из вашей постели, но и из жизни.
Подгоняйте его
Чтобы еще больше возбудить мужчину, постоянно вздыхайте, делайте скучающее лицо и постоянно поглядывайте на часы на тумбочке. Но только так, чтобы мужчина это видел, иначе какой в этом смысл. Будьте уверены, его энтузиазм по отношению к сексу с вами пропадет если не мгновенно, то следующего раза точно не будет.