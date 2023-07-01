4 способа заставить мужчину сбежать из вашей постели

Прогоняем сексуального партнера по всем правилам.

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Секс — очень хрупкая линия в отношениях, многие пары даже при абсолютном взаимопонимании в остальных сферах «срезаются» именно на проблемах в интимной области. Мы решили собрать «вредные» советы от сексолога, если ваша сексуальная жизнь по каким-о причинам оставляет желать лучшего. Запомните их и никогда так не делайте, потому что — напомним — советы «вредные».

Никакой гигиены! А зачем она?

Если вы не хотите, чтобы мужчина второй раз возжелал оказаться с вами в постели, откажитесь от ежедневной гигиены. Еще круче — забудьте про душ перед сексом. Подумаешь, специалисты советуют не только найти время на гигиенические процедуры в интимной области и, желательно, почистить зубы, мы же пытаемся вызвать у мужчины отвращение, а потому приучаем его принимать вас такую, какая вы есть от природы.

Смейтесь. И как можно больше

Причем выбирайте самые неприятные и чувствительные для мужчины темы. К примеру, вы знаете о его небольших несовершенствах, которые он раздувает до огромнейших недостатков, почему бы не вспомнить о них в самый ответственный момент. Можно также вспомнить самый неловкий случай из его жизни и залиться звонким смехом. Правда, после такого мужчина надолго забудет, что такое эрекция в вашем присутствии.

Критика — must have

Все мы знаем, что мужчины «обожают» критику и сравнения. Особенно в постели. Но если вы хотите наверняка изгнать партнера из постели, говорите обо всех его минусах преувеличено. Нет оргазма? Конечно же, он виноват. Не нравится темп или поза? Заявите о своем недовольстве как можно более агрессивно. В итоге, конечно, секс может прерваться внезапно и мужчина может исчезнуть не только из вашей постели, но и из жизни.

Подгоняйте его