Личный опыт: "я сходила на поцелуйную вечеринку"

Поцелуйная вечеринка – это не только музыка и коктейли, но еще и множество крутых активностей, которые организаторы придумали, чтобы каждый мог найти себе пару на вечер или на всю жизь, обрести друзей, попробовать новые ощущения и вдоволь нацеловаться! В новой серии подкаста "Активное согласие" я рассказала про свой первый опыт пребывания на чувственной вечеринке.

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Дейтинг уходит из Росии, способов познакомиться становится меньше. Поэтому на помощь приходят офлайн-мероприятия, где люди могут не только пообщаться, но и попробовать легкое взаимодействие друг с другом.

Флирт, приятные разговоры и, конечно же, поцелуи – это то, что доступно каждому участнику поцелуйной вечеринки. Учитывайте, что все контакты происходят по взаимному согласию. Даже если это поцелуй с электрическим током!

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова