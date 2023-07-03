Личный опыт: "я сходила на поцелуйную вечеринку"

"На этой вечеринке все целовались друг с другом"
Поцелуйная вечеринка – это не только музыка и коктейли, но еще и множество крутых активностей, которые организаторы придумали, чтобы каждый мог найти себе пару на вечер или на всю жизь, обрести друзей, попробовать новые ощущения и вдоволь нацеловаться! В новой серии подкаста "Активное согласие" я рассказала про свой первый опыт пребывания на чувственной вечеринке.
Дейтинг уходит из Росии, способов познакомиться становится меньше. Поэтому на помощь приходят офлайн-мероприятия, где люди могут не только пообщаться, но и попробовать легкое взаимодействие друг с другом.
Флирт, приятные разговоры и, конечно же, поцелуи – это то, что доступно каждому участнику поцелуйной вечеринки. Учитывайте, что все контакты происходят по взаимному согласию. Даже если это поцелуй с электрическим током!
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Альбина Ахатова
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова