Порнозвезда дала совет женщине без опыта свиданий

Бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет женщине, у которой нет опыта свиданий. Ее ответ на письмо читательницы публикует издание Slate.

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Как рассказала женщина, ей всего 31 год, но недавно закончились ее 15-летние отношения с мужчиной, которые по большей части поддерживались на расстоянии. Он был ее единственным партнером все это время, и женщина не знает, где искать новых людей, и как с ними общаться.

«Как успокоиться, если я все еще переживаю расставание и скорблю по школьной любви, а либидо жаждет секса? Кажется, моя вагина уже пережила расставание, а остальная я — нет», — написала она.

Стоядинович посоветовала женщине дождаться момента, когда она будет готова к другим отношениям. Пока этого не произошло, лучше отказаться от секса и даже мастурбации, которые все равно не приносят удовлетворения. Для этого можно завести хобби или больше внимания уделять общению с друзьями и коллегами. Если же она не желает терпеть, то, заводя знакомства, нужно не скрывать от новых любовников свое прошлое и пока не залеченные душевные раны.