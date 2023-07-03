Врач-гинеколог назвала 6 плюсов утреннего секса

Утренний секс по душе не всем, это факт. Однако врач – акушер-гинеколог Екатерина Волкова считает, что от такой опции отказываться совершенно точно не надо. И вот почему:

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— кортизол начинает активную работу с 5 до 6 утра, его можно простимулировать, начав день с секса;

— наивысшая концентрация тестостерона у мужчин отмечается также с 5 до 6 утра, особенно важно это для возрастных партнеров, у которых тестостерона уже не так много;

— утренний секс улучшает лимфоотток, уменьшает отеки за счет активизации сосудистой системы;

— утреннее повышение частоты сердечных сокращений — это активация скорости обмена, и если сразу после «тренировки» позавтракать с акцентом на белок и сложные углеводы, энергия быстрее окажется в клетке и начнет расходоваться;

— есть исследования, подтверждающие эффективность oргaзмa в борьбе с мигренью, пусть голова не болит уже с утра;

— вечером обычно партнеры заняты своими делами, работой, уходом за детьми, часто наши половины уже видят третий сон, пока мы тихонько пробираемся в спальню, перемыв все полы, уже точно без сил на секс, зато с чувством выполненного долга.