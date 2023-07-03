5 «красных флажков» на первом свидании, которые должны насторожить

Первое свидание всегда вызывает приятное волнение, особенно если человек невероятно привлекает. Однако не стоит позволять чувствам брать верх на таком раннем этапе, ведь пропустить тревожные «звоночки» очень легко, если вы обожествляете нового партнера. Психологи рекомендуют присмотреться к мужчине уже на первом свидании. Мы собрали основные red flags, которые должны заставить вас задуматься, стоит ли пускать такого человека в свою жизнь.

© WomanHit.ru

Мужчина грубит

Видео дня

Нет, с вами он будет предельно мил, чего нельзя сказать о людях вокруг. Чаще всего потенциальному абьюзеру трудно сдержать негативные эмоции по отношению к официантам, консультантам и таксистам. Он позволяет неуместные комментарии в их адрес и ведет себя слишком нагло? Будьте готовы, что как только вы сблизитесь, такое же отношение он начнет проявлять и к вам. И хорошо, если дело не дойдет до физического насилия.

Мужчина слишком сильно интересуется вашей жизнью

Абьюзер пытается выяснить как можно больше фактов о будущей жертве на самых ранних этапах. Конечно, вы можете обсуждать какие-то более личные вещи на встрече, чем позволяли себе в переписке, но тем не менее очень странно, если мужчина начинает лезть в душу и пытаться выяснить ваши самые большие страхи в первый час личной встречи. Будьте очень осторожны.

Мужчина давно не работает

У каждого бывают периоды, когда с работой возникают проблемы, однако в большинстве случаев, если нет серьезных препятствий, эти проблемы довольно быстро решаются. В конце концов, где-то приходится брать деньги. Если же мужчина очень давно без работы и признается, что ему комфортно жить у друзей/мамы/родственников, да еще и в долг, просто задумайтесь, не втянет ли он вас в свой паразитический образ жизни.

Мужчина с раздражением вспоминает свои прошлые отношения

Один из самых ярких сигналов, что с мужчиной не стоит иметь дело, — его раздражают любые разговоры о его прошлых отношениях. Еще хуже, если он сам заводит этот разговор, пытаясь убедить вас в том, что разрыв произошел по вине его бывшей, да и вообще как человек она была так себе. Эпитеты могут быть любыми. Кто знает, может, в будущем нечто подобное он будет рассказывать и о вас.

Мужчина старается максимально сократить дистанцию