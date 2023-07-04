Психолог назвала способ определить сексуальную совместимость с партнером

Семейный психолог, сексолог Олеся Полевичок назвала достаточное обоим партнерам количество секса секретом гармонии и совместимости. Способы определить, подходят ли любовники друг другу в сексуальном плане, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам психолога, прояснить, насколько партнеры подходят друг другу, достаточно просто. Для этого нужно просто поговорить. Беседы на столь деликатную тему порой вызывают смущение, однако избежать их не получится. Откровенная беседа — лучший способ узнать партнера и избежать разочарования.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что существуют признаки особо страстных людей. Зная их, можно понять, подойдет человек или нет.

Комфорта в сексе, по словам психолога, можно достичь за счет уверенности в себе и партнере. Здесь важную роль играют соблюдение гигиены, правильный образ жизни, верность.