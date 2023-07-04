Психолог рассказала о страхе женщин не успеть выйти замуж до 40 лет

«Страх не успеть — один из нагнетающих людей. В обществе сильно развита программа возраста. Как будто бы в каждом возрасте нам положено делать определённые вещи. Чем старше мы становимся, тем нам больше кажется, что мы не успеем. Для женщины это может быть не успеть выйти замуж, что в 40 лет женщина никому уже не нужна. Для мужчины — построить карьеру, поэтому он остаётся работать на нелюбимой работе, на которой выгорает и боится, что уже не успеет научиться чему-то новому, продолжить карьеру, заработать и так далее».