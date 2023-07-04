3 причины, почему зрелые женщины привлекают молодых мужчин

Несмотря на то, что пары, где мужчина намного моложе своей избранницы, уже не заставляют окружающих недоуменно оглядываться, все же такие союзы подвергаются куда большей критике, чем ситуации, где мужчина старше. Мы пообщались с психологом, который рассказал, в чем же причины того, что мужчин привлекают женщины постарше.

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Желание подчиняться

Да, это один из мотивов для молодых мужчин. Очень часто взрослые состоявшиеся женщины не терпят, когда мужчина берет верх и в этом случае молодой мужчина, который готов отдать главную роль своей женщине, с головой окунается в эти отношения. Ему комфортно быть в подчиненном положении в каком-то смысле, а женщина не делит «руль» со своим мужчиной. Правда, такие союзы не держатся слишком долго.

Мужчина-интроверт

Психологи провели занимательное исследование, в результате которого выяснили, что мужчины-интроверты более склонны к романам с женщинами старше. Казалось бы, что именно их привлекает? Специалисты дают такой ответ: интровертные мужчины чаще предпочитают не просто близость, но и долгие задушевные разговоры, а молодая избранница не всегда готова к таким обсуждениям. Кроме того, взрослая женщина уже прошла этап тусовок и предпочитает проводить вечера относительно спокойно в компании близких друзей и своего мужчины, последние в этой ситуации бесконечно благодарны женщине — не нужно заставлять себя общаться с большим количеством людей на тусовке.

У мужчины высокое либидо