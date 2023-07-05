В сети оценили шансы изменников исправиться

Моя бывшая изменила мне через три недели после начала отношений, мы решили, что закроем на это глаза. Потом она поехала к сестре в тот же город, где жил ее бывший, уверен, что переспала с ним, потому что вернулась и захотела снова быть с ним. Сейчас она замужем за парнем, с которым изменяла предыдущему бойфренду