Назван простой способ уменьшить стресс и вернуть страсть в отношения

Психолог, исследующая вопросы секса, Эмили Нагоски, посоветовала супругам ложиться в постель вместе в одно и то же время, чтобы уменьшить стресс и вернуть страсть в отношения. Мнение специалистки приводит издание Patheos.

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Нагоски отметила, что под воздействием стресса уменьшается сексуальное влечение у 80-90 процентов людей, а удовольствие от процесса снижается почти у каждого. Она объяснила, что это происходит из-за того, что в состоянии напряжения мозг расценивает любые события как угрозу и переходит в режим выживания. Человек в таком состоянии впадает в своего рода оцепенение, и у него отключаются некоторые эмоции.

Нагосаки назвала несколько простых способов борьбы со стрессом и усиления сексуального влечения. Она посоветовала чаще проводить время друг с другом, ходить на свидания без детей, учиться выражать свою точку зрения и идти на компромисс.

«Обязательно ложитесь спать в то же время, что и ваш партнер. Исследования показывают, что отход ко сну в разное время может быть признаком избегания близости», — отметила Нагоски.

Кроме того, она посоветовала уделить больше времени прелюдии перед сексом. Она объяснила, что мозг получает больше удовольствия, если ему приходится дожидаться награды.