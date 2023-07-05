Эксперты назвали лучшие способы знакомства онлайн и в реальной жизни

Для успешного знакомства онлайн человеку необходимо определиться, кого он хочет найти и зачем. Об этом заявил психолог Павел Озеров.

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По его словам, человеку нужно постараться быть нейтрально приятным и предоставить о себе информацию. Женщинам интересны надежные мужчины с чувством юмора и серьезными намерениями, а мужчинам — привлекательные представительницы противоположного пола, легкие в общении, заботливые или немного стервозные, в зависимости от предпочтений.

В свою очередь сексолог и психолог Александр Мелеш предлагает искать партнера для гармоничных отношений в реальных местах.

— Со спортсменами, бизнесменами и в целом успешными людьми в барах и на улице познакомиться сложно. Красивого и интересного мужчину проще найти в спортклубах и на бизнес-встречах. При этом женщине нужно оставаться открытой и позитивной, не теряя самоуважения, — сказал он.

Стеснительным мужчинам Мелеш рекомендует начать диалог со стандартных «привет» или «как дела», передает «Петербургский дневник».

30 июня приложение для онлайн-знакомств Tinder полностью перестало работать на территории России. На данный момент сервис пропал из магазинов приложений Play Market от Google и AppStore от Apple.