Почему мужчины считают некоторые фразы «выносом мозга»

Конфликты в парах в 90% случаев возникают на пустом месте: девушка просто хочет поговорить, а парень считает это «выносом мозга», что приводит к взаимным обидам, а в перспективе — и к возможному разрушению отношений, пишет LIFE.ru. Издание цитирует мнение американского психолога, доктора медицины Стивена Снайдера, который указывает, что причина кроется в разных взглядах партнеров на проблемы.

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Психолог пояснил, что «вынос мозга» — это не диалог, а монолог, поэтому женщинам следует начинать разговор с нейтральных конструкций, постепенно вовлекая в диалог мужчину, избегая при этом фразы «Нам нужно поговорить», заменив ее на «Мне нужно поговорить». Начинать разговор с претензий — то же самое, что начинать знакомство с пощечины, подчеркивает врач. В противном случае велика вероятность, что собеседник уйдет в оборону и вообще перестанет воспринимать что-либо из сказанного. Также не стоит забывать и о правиле «десяти минут», когда разговор по душам лучше отложить, если мужчина только что вернулся с работы.

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Кроме того, как пишет издание, женщины часто включают воображение для компенсации недостатка контроля в отношениях. Поэтому психологи рекомендуют мужчинам быть более откровенными со своими спутницами жизни, поддерживать их, чаще интересоваться их здоровьем и делами, а женщинам — контролировать свою фантазию.

Также причиной «выноса мозга» специалисты называют тот факт, что партнеры зачастую по-разному смотрят на проблемы. Так, если девушка жалуется на начальство, это может означать, что она просто хочет поплакаться и услышать слова утешения. Однако мужская психика воспринимает любую жалобу как просьбу решить проблему. Поэтому в ответ следует сказать не фразу «Не нравится — увольняйся», а обнять, выслушать и найти слова поддержки типа «Они дураки, раз не ценят тебя».