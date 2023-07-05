Влюбившемуся после курортного флирта 60-летнему мужчине дали совет

«Пару недель назад мы встретились, сходили в театр, поужинали, в конце вечера я спросил, отношения ли у нас, а она сказала, что не ищет партнера, а ценит меня как друга. Но она много пишет мне, и в ее сообщениях есть оттенок флирта», — признался он.