Партнерам людей с недостаточно высоким либидо дали советы

Он обнимает меня регулярно и так дает физическую близость и ощущение связи, которых я жажду. Иногда это очень невинно, просто объятия. Иногда я прошу его снять мой лифчик, и сам факт снятия меня возбуждает, а для него это не слишком сексуально, потому он не испытывает дискомфорта. Изредка он даже трогает мою грудь