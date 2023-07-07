Сексолог назвала главную причину измен и объяснила, можно ли после нее сохранить отношения
Отсутствие каких-либо составляющих в отношениях, например, эмоций или заботы является причиной измен партнера, рассказала Сиб.фм новосибирский сексолог Анастасия Мышкина.
«Кому-то не хватает ярких эмоций, кому-то тепла и заботы, кому-то — ощущения влюбленности, которое бывает в начале отношений. Кому-то не хватает сексуального разнообразия, кому-то просто ощущения свободы. Очень много разных факторов бывают причинами измены, но если обобщить, то это всегда нехватка чего-то, недостаток чего-то в нынешних отношениях», — пояснила специалист.
При этом сексолог указала, что даже после измены пара может сохранить отношения, если оба этого хотят и смогут заново научиться доверять и понимать друг друга.
«Если такое произошло — то лучше сразу быть с собой честным. Если изменили вам, то сможете ли вы это не припоминать партнеру и попробовать простить? Если изменили вы, то готовы ли вы дать гарантии, что это больше не повторится и готовы ли вы улучшать нынешние отношения и работать над созданием доверия? Если есть сомнения, то скорее всего, отношения сохранить не удастся», — отметила Мышкина.
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