Сексолог назвала главную причину измен

«Если такое произошло — то лучше сразу быть с собой честным. Если изменили вам, то сможете ли вы это не припоминать партнеру и попробовать простить? Если изменили вы, то готовы ли вы дать гарантии, что это больше не повторится и готовы ли вы улучшать нынешние отношения и работать над созданием доверия? Если есть сомнения, то скорее всего, отношения сохранить не удастся», — отметила Мышкина.