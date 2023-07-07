Три звездные пары, которые расстались по странным причинам

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт на протяжении многих лет душа в душу живет со своей супругой, актрисой Натальей Белоусовой. Однако крепкий брак мог кончиться внезапным разводом, признался актер в «Table шоу» Олега Меньшикова. Страсть к рыбалке чуть не лишила его семейного счастья. Жена Ширвиндта категорически не переносит вид червяков, которые нужны для приманки рыбы. Как-то раз свою наживу актер оставил в банке, которую плохо закрыл, и все черви оказались на полу. После этого случая его жена заговорила о разводе.

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Какие еще звездные пары могли расстаться из-за нелепых и странных причин — в материале «Вечерней Москвы».

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Не сошлись характерами

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Комик Гарик Харламов и его супруга, актриса Кристина Асмус, на протяжении долгого времени считались образцовой и идеальной парой. Но когда СМИ начали писать об их расставании, звездная чета стала изображать семейную идиллию. Однако делать вид, что все хорошо, в какой-то момент оказалось сложно. И в 2020 году их брак все же распался. В своих интервью комик признавался, что причиной развода стал характер супруги: уж слишком они разные с Асмус.

Но, как позже призналась подруга Асмус, на самом деле они развелись потому, что экс-супругу перестал устраивать внешний вид Харламова. Из-за лишнего веса у него был неопрятный вид, появилась одышка.

Сама Кристина появившуюся информацию оставила без комментариев.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Все восхищались красивой звездной парой в лице исполнительницы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Со стороны их совместная жизнь была похожа на красивую сказку. Супруг певицы окружил ее максимальной заботой, и от счастья Полина просто светилась. Казалось бы, что могло повлиять на такие, практически идеальные отношения?

Выяснилось, что разница в доходах заставляла Дмитрия чувствовать себя некомфортно рядом с сильной и самодостаточной звездой. И у него постоянно возникала паника в связи с этим. Певица попросту устала постоянно подбадривать супруга и быть сильной половиной в их союзе. Это и стало причиной развода.

Кэти Холмс и Том Круз

Актер Том Круз и актриса Кэти Холмс вместе прожили шесть лет и, кажется, были счастливы. Но этот брак не пережил испытание религией. Оказалось, что Круз является верным последователем Церкви саентологии. И за шесть лет совместной жизни супруга актера очень устала от тотального контроля церкви за их семьей. Девушка отказалась жить по религиозным правилам супруга. Когда же Том захотел приобщить к своей вере еще и их совместную дочь, Кэти подала на развод.

Любовь долго терпит

Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Знаменитая актриса и телеведущая Нонна Гришаева вот уже на протяжении многих лет живет счастливо со своим мужем, актером Александром Нестеровым. Но их семья не раз была на грани развода. И что поразительно, повод для этого дала сама актриса. У нее завязался роман с актером Дмитрием Исаевым, с которым, по слухам, она провела ночь в гостинице. СМИ пестрили провокационными заголовками о том, что звездная пара теперь обязательно разойдется. Но Нестеров нашел в себе силы простить супругу и во имя любви решил не разрушать их семейный союз.

Дэвид и Виктория Бекхэм

За 23 года брака Дэвида и Викторию Бекхэм не раз разводили и сводили в СМИ. И главной причиной чаще всего указывались измены футболиста. Однако Виктория никак не реагировала на слухи, отвечая, что сама разберется со своими семейными проблемами.

Правда, проблемы оказались не выдуманными, а реальными. Так, спустя пять лет брака спортсмен изменил жене с ассистенткой Ребеккой Лус. Последняя подтвердила, что у нее был роман с Дэвидом.