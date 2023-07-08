Почему у женщины нет оргазма и где он обитает

Далеко не всегда причина в вашей физиологии или умениях партнера.

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Аноргазмия — серьезная проблема, которая мешает женщине сполна ощутить удовольствие от близости с любимым мужчиной. Под аноргазмией понимают сложности с получением оргазма даже в случае активной стимуляции. Но что же приводит женщину в это состояние? Этот момент мы и решили прояснить, изучив мнения сексологов.

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Как воспитывалась девочка

Очень часто причиной отсутствия оргазма становится жесткое воспитание в детстве, когда тема секса была под запретом или же родители просто не знали, как обсуждать такой сложный вопрос с молодой девушкой. В результате женщина вырастает без понимания, как устроено ее тело, как происходит сам интимный процесс, ведь подобные обсуждения блокировались взрослыми, чья сексуальность, возможно, также не была проработана. На фоне отсутствия подобной информации женщине не просто трудно свободно общаться со своим мужчиной на данную тему, но и в принципе строить отношения, что приводит к еще большим комплексам, с которыми часто не справиться без вмешательства специалиста.

Травматические переживания во взрослом возрасте

Бывает, что проблема идет из уже завершенных отношений, где могли происходить крайне травмирующие вещи, к примеру, сексуальное насилие, принуждение, психологическое давление и т. п. Справиться с таким психологическим «багажом» бывает очень непросто самостоятельно. Вступая в новые сексуальные отношения, такая женщина неосознанно блокирует не только мышцы тазового дна, но и любые мысли о том, что секс — это, вообще-то, приятное для обеих сторон мероприятие. Для снятия таких серьезных психологических блоков придется обратиться за помощью к грамотному психологу. В противном случае, оргазм так и не будет доступен женщине.

Депрессия