Лучший возраст для вступления в брак назвали россияне

Мнения российских мужчин и женщин о предпочтительном возрасте для вступления в брак расходятся. По мнению представителей сильного пола, с походом в ЗАГС можно подождать до 30-34 лет, россиянки же считают подходящим для этого период с 25 до 29 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса пользователей онлайн-площадки для новых знакомств в преддверии Дня семьи, любви и верности, передает ТАСС.

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«Почти 50% опрошенных заявили, что перед походом в ЗАГС следует провстречаться как минимум девять месяцев, а желательно еще и пожить вместе хотя бы полгода», – говорится в исследовании.

При этом 85% респондентов заявили, что хотят создать семью. Брак, по мнению россиян, является источником надежности и моральной поддержки. При этом женщины ценят финансовую стабильность (10%), а мужчины – возможность иметь детей (15%). Среди причин неготовности создать семью опрошенные назвали неуверенность в партнере (45%), боязнь потерять свободу (15%) и разлюбить (12%).

В то, что жизнь после штампа в паспорте меняется, верят 80% опрошенных. При этом 60% считают, что эти изменения положительные: наладится быт, появится финансовая и эмоциональная стабильность, родятся дети.

Самая веская причина распада семьи – это предательство (40%). После измены одного из супругов отношения однозначно разорвут 16% женщин и 25% мужчин. А вот из-за остывших чувств и рутины большинство респондентов разводиться не будут. На разрыв в таком случае готовы менее 10% опрошенных.