Названа причина, почему мужчины чаще женщин испытывают оргазм

Сексологи из Университета Макмастера установили, почему мужчины испытывают больше оргазмов, чем женщины. Результаты исследования были опубликованы в журнале Gender & Society.

Исследователи постоянно обнаруживают, что мужчины испытывают гораздо больше оргазмов, чем женщины, когда дело доходит до гетеросексуальных сексуальных контактов. Это называется гендерным разрывом. Существует много предположений о причинах явления. Некоторые из наиболее популярных из них заключаются в том, что женщинам требуется слишком много времени, чтобы достичь оргазма.

В текущей работы авторы провели опрос, в котором приняли участие 40 гетеросексуальных канадцев. Согласно итогам, 86% мужчин сообщили, что испытывали оргазм во время своего последнего полового акта, по сравнению с 62% женщин.

Как оказалось, под регулярным половым актом участники подразумевают вагинальный секс, однако он связан со стимуляцией пениса, а не клитора. По словам ученых, парам нужно чаще обращаться к сексуальным практикам, в которых приоритет отдается стимуляции клитора.

«Решение проблемы разрыва — это оральный секс. Мы провели углубленное интервью и выяснили, что в парах, в которых практикуются альтернативные вагинальному виды секса, например оральный, женщины достигали кульминации чаще», – отметили авторы.