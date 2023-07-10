Названы неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке

Секс-коуч Майя Мазорет назвала простые и неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке. Ее советы приводит Daily Mail.

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Мазорет призвала не винить себя или партнера в уменьшении количества секса. По ее мнению, совершенно нормально, что в некоторые периоды брака пары погружаются в другие заботы и меньше интересуются интимной жизнью. «Вы и ваша сексуальность не те, что были вчера или будете завтра. Примите это. То, что могло заставить прыгнуть в постель десять лет назад, больше не работает, и это нормально. Так и должно быть», — заявила коуч.

Эксперт посоветовала супругам, чувствующим охлаждение, искать новые подходы друг к другу. Например, изменить привычное время или день недели для близости, отправлять эротические сообщения, делать неожиданные подарки и посещать незнакомые места, хотя бы в соседнем городе.

«Не все из нас могут позволить себе рвануть в экзотическое путешествие. Но время проведенное вместе на незнакомой территории часто провоцирует возвращение былой страсти. Данные показывают, что люди больше занимаются сексом в отелях, потому что чувствуют себя свободными от умственной нагрузки домашней жизни», — поделилась мнением Мазорет.

Секс-коуч подчеркнула, что, работая над улучшением интимной жизни в паре, в первую очередь партнерам нужно позаботиться о своей внешней привлекательности, а также о физическом и ментальном здоровье.