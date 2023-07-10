7 советов, чтобы сделать секс после 50 лет лучше, чем в молодости

Уролог из Мэрилендского университета Рена Малик в США рассказал новостному порталу DailyMail о семи вещах, которые помогут сделать секс после 50 лет лучше, чем в молодости.

© Газета.Ru

В возрасте 50 лет мужчины и женщины сталкиваются со снижением уровня половых гормонов в организме, из-за этого у них могут возникнуть трудности в сексуальной жизни или вообще пропасть желание вступать в половой контакт. Однако плохая сексуальная жизнь после достижения 50 лет может привести к ряду проблем со здоровьем, например, слабоумию. Поэтому важно сохранять активность даже во взрослом возрасте.

В этих целях специалист советует следить за принимаемыми лекарствами, так как некоторые из них могут снизить сексуальное влечение. Важно обсудить это лечащим врачом и подобрать возможные альтернативы.

«С возрастом спонтанное желание заняться сексом становится менее распространенным явлением. Однако возникновение ответного желания, которое является реакцией на прямой сексуальный стимул, не пропало. Поэтому важно уделять внимание прелюдиям и оральному сексу», – отметил специалист.

Также врач советует больше мастурбировать, использовать секс-игрушки, смазки и даже прибегнуть к элементам БДСМ для усиления чувствительности некоторых участков тела.

«Также можно использовать специальные кресла или качели для совершения полового акта в наиболее удобных позах. Кроме того, важно думать о сексе – некоторые исследования показали, когда люди старше 40 лет думают о своей сексуальной жизни чаще, то их интимная жизнь улучшается», – заключил уролог.