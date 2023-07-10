Причины, почему мужчины боятся независимых женщин

Не секрет, что независимые и самодостаточные женщины очень часто страдают от одиночества. Но в чем же причина, почему мужчины бегут от них как от огня? На наши вопросы ответил специалист.

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Мужчина видит в независимой женщине конкурента

Для каждого зрелого мужчины невероятно важно реализоваться. Только в этом случае он чувствует себя настоящим мужчиной. В союзе с самодостаточной женщиной далеко не каждый мужчина будет чувствовать себя комфортно. Проблема в том, что уверенно идущая по карьерной лестнице женщина часто воспринимается мужчиной как конкурент, а это ощущение не дает ему увидеть в ней женщину, рождая совершенно другие чувства по отношению к ней. Неуверенный в своих силах мужчина будет остерегаться компании такой женщины, чтобы, не дай Бог, не поранить свое эго. А вот такого же самодостаточного, как и его женщина, мужчину испугать трудно.

Мужчине страшно спорить с такой женщиной

Многие, но не все, мужчины время от времени любят подтверждать свой авторитет, вступая в спор со своей женщиной. Для некоторых представителей сильного пола это действительно важный способ убедиться в своей мужественности. С женщиной, которая твердо стоит на ногах во всех смыслах, такой номер не пройдет. Еще хуже, если мужчина живет на ее территории — терпеть критику и тем более хамство женщина не будет и просто выкинет бывшего любимого. Мужчина просто не вынесет таких перемен. Естественно, речь идет о слабом духом и самооценкой мужчине.

Мужчина боится конкуренции