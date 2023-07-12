Baza: Упавший с балкона и перенесший несколько операций сын Михаила Ефремова отказался лечиться

С лечением актера Николая Ефремова, одного из сыновей отбывающего длительное тюремное заключение актера Михаила Ефремова, начались проблемы.

31-летний наследник династии, упавший с балкона со сковородой в руке и получивший тяжелые травмы, перенеся несколько сложных операций, отказывается лечиться.

По информации Telegram-канала Baza, Ефремов, в крови которого после госпитализации были найдены `леды приема наркотиков, "относится к персоналу негативно", говорит, что не хочет лечиться и принимать необходимые препараты. Отмечено, что специалисты связывают поведение Ефремова-младшего с синдромом отмены.

Между тем во вторник Николаю провели очередную операцию - на сломанном локтевом отростке. В целом врачи оценивают состояние актера как удовлетворительное - тот "сам дышит, ест и разговаривает".