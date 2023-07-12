Изменившие возлюбленным люди назвали причины своей неверности

Моя жена была очень абьюзивной, гиперконтролирующей. Она применяла насилие и обращалась в полицию, чтобы удержать меня рядом. Женщины поблизости сочувствовали мне и жалели меня, а я так жаждал любви, что не думал долго, — Daetok_Lochannis, пользователь Reddit.