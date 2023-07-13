Перечислены самые необычные и постыдные секс-предпочтения

Пользователи форума Reddit, стесняющиеся своих необычными секс-предпочтений, перечислили их. Свои самые постыдные фетиши люди назвали в разделе AskReddit.
Один из комментаторов признался, что возбуждается, видя памперсы на взрослых людях.
Медицинские или с милыми принтами, любые. Почему-то видеть их на других и надевать самому невероятно заводит. Чаще всего это смущает меня самого. Но это как наркотик, привычка, от которой ни за что не избавиться, — MobileTheoretical, пользователь Reddit.
Автор другого комментария рассказал, что его заводит мысль об измене жены.
Мысль о том, что моя жена найдет бойфренда и сделает меня куколдом, — guy_dressed_up, пользователь Reddit.
Еще один мужчина заявил, что любит укусы, особенно определенной части тела.
Люблю кусать людей, особенно за руки. Не знаю почему, но вот многие кошачьи тоже это любят, что интересно. Когда мне легонько кусают руку, ухо или шею, мне тоже очень нравится, — Ricky911_, пользователь Reddit.