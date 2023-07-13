От чего на самом деле будут лечить сексологи в России

С 1 июля в силу вступил приказ Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Теперь, в числе прочего, в психоневрологических диспансерах и поликлиниках появится кабинет врача-сексолога. По данным парламентской газеты, врачи будут помогать пациентам, страдающим психическими расстройствами на основе полового развития и ориентации.

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В подкасте "Активное согласие" мы поговорили с врачом-сексологом, психотерапевтом и психиатром Дмитрием Орловым и обсудили, для чего вообще формируют такой кабинет, почему такие новости пугают и почему то, что пишут в СМИ отличается от того, что действительно указано в приказе.

Таймкоды:

1.25 – Почему государство стремится контролировать личную жизнь человека

4.17 – Почему вопросы гендерной идентичности такие актуальные

7.59 – Нам комфортно жить в закрепощении, потому что мы всегда в нем жили

13.23 – Существовали ли институты, регулирующие сексуальную жизнь раньше

21.30 – Почему в СССР обнаженное тело не было не табу

24.50 – Есть ли в России опция сдать человека в психодеспансер

29.10 – в России появится кабинет сексолога

31.12 – Фригидность и импотенция

35.55 – Садизм, мазохизм, эксгибиционизм, аутоэротизм

46.28 – Гомосексуальность и конверсионная терапия

56.41 – Почему новости пугают

59.23 – Как могут повлиять новости на нашу сексуальность

1.02.51 – Закон о запрете смены пола

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова