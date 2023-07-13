От чего на самом деле будут лечить сексологи в России
С 1 июля в силу вступил приказ Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Теперь, в числе прочего, в психоневрологических диспансерах и поликлиниках появится кабинет врача-сексолога. По данным парламентской газеты, врачи будут помогать пациентам, страдающим психическими расстройствами на основе полового развития и ориентации.
В подкасте "Активное согласие" мы поговорили с врачом-сексологом, психотерапевтом и психиатром Дмитрием Орловым и обсудили, для чего вообще формируют такой кабинет, почему такие новости пугают и почему то, что пишут в СМИ отличается от того, что действительно указано в приказе.
Таймкоды:
1.25 – Почему государство стремится контролировать личную жизнь человека
4.17 – Почему вопросы гендерной идентичности такие актуальные
7.59 – Нам комфортно жить в закрепощении, потому что мы всегда в нем жили
13.23 – Существовали ли институты, регулирующие сексуальную жизнь раньше
21.30 – Почему в СССР обнаженное тело не было не табу
24.50 – Есть ли в России опция сдать человека в психодеспансер
29.10 – в России появится кабинет сексолога
31.12 – Фригидность и импотенция
35.55 – Садизм, мазохизм, эксгибиционизм, аутоэротизм
46.28 – Гомосексуальность и конверсионная терапия
56.41 – Почему новости пугают
59.23 – Как могут повлиять новости на нашу сексуальность
1.02.51 – Закон о запрете смены пола
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Альбина Ахатова
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова