Сексопатолог назвала способ говорить о внешности партнера без ссор

Марин посоветовала не критиковать прическу и одежду партнера, потому что в отношениях люди имеют право экспериментировать с внешностью и примерять новые образы. Также стоит избегать критических комментариев, если кто-то в паре просит оценить его внешность. Марин назвала подобные просьбы следствием неуверенности в себе: прося об оценке близкого, человек ищет способ убедиться в своей привлекательности. Поэтому сексопатолог посоветовала не высказывать первое, что приходит в голову, не льстить, а говорить правду о достоинствах человека. Такие слова подбодрят партнера и помогут почувствовать себя увереннее.