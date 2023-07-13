Психолог назвала самые частые причины женских измен

Измена — это верхушка айсберга накопившихся в семье проблем. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявила клинический психолог Олеся Иневская, объясняя причины женских измен. По ее словам, перед тем, как обратить внимание на другого мужчину, супруга может долго копить претензии к своему партнеру.

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Одной из причин измен, продолжила психолог, является отсутствие помощи с ребенком. Она привела результаты исследования, согласно которым, в первые три года после рождения младенца, женщина может начать задумываться об измене, если остается один на один с малышом.

«Находясь в постоянном напряжении, женщина начинает разочаровываться в муже, так как считает, что он недостаточно помогает и уделяет ей мало внимания», — пояснила специалист.

Еще одной частой причиной, по ее словам, является замалчивание накопившихся в семье проблем.

«Чаще всего жены считают, что избранник мог бы и догадаться о каких-то вещах, а мужья не хотят поднимать беспокоящие вопросы, чтобы не нарваться на скандал», — заключила эксперт.