Психолог перечислила неочевидные признаки женской измены

Клинический психолог Олеся Иневская в интервью «Пятому каналу» перечислила неочевидные признаки женской измены. Первым из них, по ее словам, являются изменения в графике и гардеробе.

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«Женщины очень связаны с собственной телесностью и со своим внешним видом. <…> Скорее всего, произойдет резкое изменение в графике, появится какой-нибудь спортзал, диета», — пояснила эксперт.

Также, по ее словам, на измену может указывать агрессивная реакция на подарки супруга. Психолог отметила, что делая возлюбленной сюрпризы, партнер пытается сблизиться, однако, если женщина имеет эмоциональную связь с кем-то другим, то радости от преподнесений мужа не будет.