Названы четыре вещи, которые раздражают женщин в мужчинах

Психолог Елена Гордеева в интервью «Пятому каналу» назвала четыре ошибки, стерпеть которые женщинам труднее всего. Первая, по ее словам, — это флирт партнера с другими женщинами.

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«Раздражает, прежде всего, когда мужчина публично проявляет внимание к другим женщинам, к прохожим или в компании. В результате он обесценивает свою избранницу, даря внимание другим женским особям», — пояснила психолог.

Вторая ошибка, продолжила эксперт, — это обесценивание мужчиной чувств избранницы. К примеру, женщина говорит, как она расстроена, а в ответ получает скупую безразличную фразу из разряда «Да ладно», «Не грусти».

Следующая проблема — неуважение к семье супруги, которое приводит к большому количеству конфликтов. При этом Гордеева подчеркнула, что эта ошибка касается не только мужчин, но и женщин.