Названы четыре вещи, которые раздражают женщин в мужчинах
Психолог Елена Гордеева в интервью «Пятому каналу» назвала четыре ошибки, стерпеть которые женщинам труднее всего. Первая, по ее словам, — это флирт партнера с другими женщинами.
«Раздражает, прежде всего, когда мужчина публично проявляет внимание к другим женщинам, к прохожим или в компании. В результате он обесценивает свою избранницу, даря внимание другим женским особям», — пояснила психолог.
Вторая ошибка, продолжила эксперт, — это обесценивание мужчиной чувств избранницы. К примеру, женщина говорит, как она расстроена, а в ответ получает скупую безразличную фразу из разряда «Да ладно», «Не грусти».
Следующая проблема — неуважение к семье супруги, которое приводит к большому количеству конфликтов. При этом Гордеева подчеркнула, что эта ошибка касается не только мужчин, но и женщин.
Кроме того, по словам эксперта, частой ошибкой являются неравные позиции в отношениях. Она пояснила, что вступая в союз, мужчина может либо занять роль отца и начать контролировать женщину, либо наоборот может превратиться в ребенка, за которым нужно постоянно ухаживать.