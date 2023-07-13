Женщина приняла симптомы тяжелой болезни мужа за свидетельство измены

Женщина решила, что у мужа роман, но его отстраненность оказалась симптомом тяжелой болезни. Об этом пишет The Daily Star.

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55-летняя британка Эмма Руско стала беспокоиться из-за поведения мужа Саймона в 2015 году: он перестал видеться с друзьями и начал вообще избегать общения. После отпуска в Греции в следующем году мужчина начал регулярно выходить из себя и часто забывал о прошлых ссорах или событиях, говоря жене, что их не было.

У женщины появились подозрения, что это может быть свидетельством измены, но все же упросила мужа сходить к врачу. Терапевт направил Саймона в клинику, специализирующуюся на проблемах с памятью, однако он постоянно пропускал назначенные приемы. Лишь в 2018 году после повторного осмотра у терапевта супругов Руско принял нужный специалисту. Однако он не выявил у мужчины никаких отклонений и пришел к выводу, что причиной его поведения стал стресс. К 2020-му году состояние мужчины продолжало ухудшаться, и только тогда врачи выяснили, что у него деменция.