Как отличить настоящую любовь от зависимости

Любовная зависимость, считает народный психолог, проблема серьезная. И первый шаг на пути к ее решению — понять, что именно вы испытываете к партнеру.

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Разобраться очень просто.

«Вы в отношениях страдаете, но при этом чувствуете ломку, когда пытаетесь уйти» — это как раз зависимость. Она ничем не отличается от наркомании: партнер звонит и извиняется, а вы прощаете его — и так несчетное количество раз.

Дать шанс, согласно правилам Лабковского, можно только единожды. Если безрезультатно — бегите. Да, будет плохо, но психолог советует не держать переживания в себе и обратиться к специалисту.

«Не подруги или мама, потому что помощь психолога — это профессионально, правильно и гораздо эффективнее», — подчеркнул он.

Дело в том, что следующий партнер наверняка будет не лучше предыдущего — так работает либидо. Но, зная механизмы работы любовной зависимости, вы быстрее соскочите. «

И так два, не знаю, три раза, и ваше либидо начнет меняться. Вам больше не будут нравиться абьюзеры, нарциссы, психопаты или агрессоры. Вы их обесцените тем, что вы сами уйдете», — обнадежил Лабковский.