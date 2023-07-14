Как отличить настоящую любовь от зависимости
Любовная зависимость, считает народный психолог, проблема серьезная. И первый шаг на пути к ее решению — понять, что именно вы испытываете к партнеру.
Разобраться очень просто.
«Вы в отношениях страдаете, но при этом чувствуете ломку, когда пытаетесь уйти» — это как раз зависимость. Она ничем не отличается от наркомании: партнер звонит и извиняется, а вы прощаете его — и так несчетное количество раз.
Дать шанс, согласно правилам Лабковского, можно только единожды. Если безрезультатно — бегите. Да, будет плохо, но психолог советует не держать переживания в себе и обратиться к специалисту.
«Не подруги или мама, потому что помощь психолога — это профессионально, правильно и гораздо эффективнее», — подчеркнул он.
Дело в том, что следующий партнер наверняка будет не лучше предыдущего — так работает либидо. Но, зная механизмы работы любовной зависимости, вы быстрее соскочите. «
И так два, не знаю, три раза, и ваше либидо начнет меняться. Вам больше не будут нравиться абьюзеры, нарциссы, психопаты или агрессоры. Вы их обесцените тем, что вы сами уйдете», — обнадежил Лабковский.
После этого здоровые отношения обеспечены. Явно стоит того.
Михаил Лабковский объяснил, как отличить настоящую любовь от зависимости
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