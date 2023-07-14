Что делать, если в вас влюбился мужчина подруги

Ситуация, которая случается не так уж редко. Представьте, что ваша любимая подруга встретила мужчину своей мечты, успела вас с ним познакомить и вроде бы все идет хорошо. Однако в один прекрасный момент вы начали замечать, что мужчина начал уделять вам подозрительно много внимания — предлагает помощь (по-дружески, естественно), просит подругу передать вам привет и всегда приглашает третьей на различные мероприятия.

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Возможна ситуация, когда мужчина набирается смелости и говорит все как есть — он в вас влюблен. Вы в панике. Что делать? Здесь на помощь приходит специалист.

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Говорить или нет?

Встает большой вопрос — рассказывать подруге или нет? Психологи не могут дать конкретный ответ. Никто не знает, как подруга отреагирует на ваш рассказ. Вы должны быть готовы к тому, что разговор точно не будет простым, возможно, подруга будет страшно зла на вас обоих и прекратит общение. Всегда смотрите по ситуации. Если же мужчина не собирается отставать, лучше рассказать подруге и не замалчивать этот момент, так как в ближайшее время она сама все заметит и обвинит вас в том, что вы молчали, а значит, на что-то рассчитывали.

Разговариваем с мужчиной

Если вы знакомы с подругой всю жизнь, а мужчина только-только объявился на горизонте, скорее всего, вы сделаете выбор в пользу подруги и откажете мужчине. Вам придется так поступить, если отношение вашей близкой подруги имеет для вас значение. Пытаться крутить роман с ее мужчиной у нее же за спиной — очень плохая идея. Скорее всего, мужчина наиграется и оставит вас обеих, так как при таком раскладе он не влюблен ни в вашу подругу, ни в вас, но в это же время вы потеряете еще и подругу. А потому всегда руководствуйтесь здравым смыслом, и не идите на поводу у гормонов.

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