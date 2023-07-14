Что влияет на выбор полового партнера

В первую очередь нашим поведением, в том числе сексуальными интересами, управляет наш мозг. Об этом заявила нейропсихолог Наталья Комоза.

По ее словам, в мозг поступает сигнал от другого человека, и он выбирает, как поступить в этом случае. На этом этапе организм начинает вырабатывать определенные гормоны: они либо притягивают нас к избраннику, либо же наоборот — отталкивают от него.