Что влияет на выбор полового партнера
В первую очередь нашим поведением, в том числе сексуальными интересами, управляет наш мозг. Об этом заявила нейропсихолог Наталья Комоза.
По ее словам, в мозг поступает сигнал от другого человека, и он выбирает, как поступить в этом случае. На этом этапе организм начинает вырабатывать определенные гормоны: они либо притягивают нас к избраннику, либо же наоборот — отталкивают от него.
В сексуальном влечении существует множество факторов: мимика, жесты, черты лица, физическая форма, голос и так далее, однако ключевым является химия, а именно феромоны. Они определяют нашу привлекательность для противоположного пола, передает портал «Страсти».