Психолог: если один из супругов разлюбил, лучше разойтись

Психолог Богатова: если один из супругов разлюбил, лучше разойтись
Сохранить отношения в таком случае — значит жить с человеком, которому вы уже безразличны, и при этом самому испытывать к нему те же чувства, что раньше.
Также не стоит жить под одной крышей с абьюзером и ещё в трёх случаях, о которых рассказала психолог клиники интегративной медицины Дмитрия Раевского Елена Богатова.
В каких случаях лучше не сохранять брак
1. Один из партнеров разлюбил
По итогу один человек в браке живёт с чувствами к тому, кто уже не может ответить взаимностью. По мнению психолога, нужно отпустить человека, несмотря на любовь и боль. Но не стоит переживать разрыв в одиночестве — попросите помощи у близких вам людей.
2. Не сходятся взгляды на жизнь
Если поначалу в отношениях кажется, что и несмотря на это всё будет хорошо, то за годы жизни вместе такая разница начинает напрягать. Если вы так и не смогли принять жизненные взгляды, ценности и привычки супруга, лучше разойтись. И искать того, с кем вы будете в этом похожи.
3. Отношения с абьюзером
Можно попробовать решить вопрос, работая со специалистом, но если не поможет — пора расходиться. Жизнь с тем, кто пытается распоряжаться чужой жизнью и диктует свои правила, проявляя качества агрессора и «утверждая» другого в роли жертвы, явно не делает последнего счастливее.
4. Непрощенная измена
По словам психолога, повод для развода — та измена, которую партнёр не смог простить. Если человек понимает, что и никогда не сможет, то и будущего у этих отношений нет.
5. Жизнь в ситуации выбора
Это когда одному из партнёров постоянно приходится выбирать между браком и чем-то ещё, но не менее важным. К примеру, мужчина категорически против увлечения жены.
Признаки того, что вас разлюбили
Ими поделился психолог Андрей Зберовский. Часть пунктов актуальна для обоих полов, некоторые — исключительно для женщин. Внимания стало меньше. Вами не интересуются — так сильно, как раньше, или вообще. Партнёр не звонит, а когда дома — выбирает досуг без вас. Нет прикосновений. Это нежелание дотронуться до вас случайно или намеренно, и объятия, и поцелуи. Секса мало или нет. Так случается в том числе и когда проходят чувства. Не тратится. Мужчина перестал дарить цветы и конфеты, не водит в кино и кафе.