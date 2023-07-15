Психолог: если один из супругов разлюбил, лучше разойтись

Сохранить отношения в таком случае — значит жить с человеком, которому вы уже безразличны, и при этом самому испытывать к нему те же чувства, что раньше.

Также не стоит жить под одной крышей с абьюзером и ещё в трёх случаях, о которых рассказала психолог клиники интегративной медицины Дмитрия Раевского Елена Богатова.

В каких случаях лучше не сохранять брак

1. Один из партнеров разлюбил

По итогу один человек в браке живёт с чувствами к тому, кто уже не может ответить взаимностью. По мнению психолога, нужно отпустить человека, несмотря на любовь и боль. Но не стоит переживать разрыв в одиночестве — попросите помощи у близких вам людей.

2. Не сходятся взгляды на жизнь

Если поначалу в отношениях кажется, что и несмотря на это всё будет хорошо, то за годы жизни вместе такая разница начинает напрягать. Если вы так и не смогли принять жизненные взгляды, ценности и привычки супруга, лучше разойтись. И искать того, с кем вы будете в этом похожи.

3. Отношения с абьюзером

Можно попробовать решить вопрос, работая со специалистом, но если не поможет — пора расходиться. Жизнь с тем, кто пытается распоряжаться чужой жизнью и диктует свои правила, проявляя качества агрессора и «утверждая» другого в роли жертвы, явно не делает последнего счастливее.

4. Непрощенная измена

По словам психолога, повод для развода — та измена, которую партнёр не смог простить. Если человек понимает, что и никогда не сможет, то и будущего у этих отношений нет.

5. Жизнь в ситуации выбора

Это когда одному из партнёров постоянно приходится выбирать между браком и чем-то ещё, но не менее важным. К примеру, мужчина категорически против увлечения жены.

Признаки того, что вас разлюбили