Россияне рассказали, что их раздражает в супругах

Среди россиян провели опрос и узнали, что их больше всего раздражает в супругах. С 2010 года число женщин, которых что-то не устраивает в своем избраннике, снизилось вдвое. Среди мужчин цифра тоже стала меньше.

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Чаще всего россиян не устраивает курение. Так ответили, по данным сервиса SuperJob, 8 % мужчин и 10 % женщин.

Женщин больше всего раздражают храп (7 %), привычка разбрасывать вещи (6 %) и частое желание выпить (5 %). Мужчины не любят, когда женщины занудствуют, много болтают, ленятся и подолгу сидят в телефоне. Все эти пункты набрали по 2 % голосов.

30 % мужчин и 19 % женщин перечислили другие вещи, которые им не нравятся. Среди них щелканье суставами, чавканье, нотации, хлопанье дверьми, опоздания, транжирство, контроль и другое.

Россияне стали более терпеливыми по отношению к своим избранникам, передает Rbc. 37 % мужчин и 30 % женщин сказали, что их ничто не раздражает в супруге. В 2010 году эти показатели были ниже: на 13 % и на 16 % соответственно.