10 научно доказанных признаков любви

Любит не любит — вопрос, который принято адресовать ромашке, гадая на чувства. Люблю не люблю — вопрос, на который ответит наука. Эти 10 проявлений любви помогут разобраться в чувствах.

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Жажда отношений

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Логично, что влюбленные ищут способы быть друг с другом и планируют общее будущее. А ученые из Гарварда еще и обнаружили, что желание быть с любимым человеком на уровне нейрохимии во многом схоже с базовыми потребностями. Участников эксперимента попросили смотреть на любимого человека и думать о чувствах — за процессами в головном мозге следили с помощью МРТ. Вывод оказался предсказуемым: романтические чувства позволяют человечеству размножаться и, следовательно, выживать.

Эмоциональная нестабильность

Бессонница, потеря аппетита, учащенное сердцебиение и прочие неоднозначные проявления влюбленности принято романтизировать. Однако ученые считают, что перепады настроения из-за неудач на любовном фронте напоминают поведение наркоманов. Исследователи пришли к выводу, что влюбленность — это форма зависимости и, когда объект романтического интереса исчезает, люди могут испытывать «ломку».

Синхронизация интересов

Исследование 2013 года подтвердило, что противоположности притягиваются. Различные типы личности действительно часто образуют союзы: эмоционально сдержанные, склонные к аналитике люди традиционно выбирают чутких, заботливых, ищущих смысл жизни партнеров, и наоборот. При этом влюбленность нередко приводит к тому, что один из партнеров подстраивает свои интересы под другого — речь не о запретах и разногласиях, а о естественном желании иметь больше общего с любимым человеком.

Чувство собственности

Исследователи из Индии изучали механизм работы «гормона любви». Специалисты предполагают, что люди чувствуют ревность благодаря окситоцину. Вероятно, раньше чувство собственности способствовало сплочению пары вплоть до зачатия. Эволюция превратила прозаическую цель в возвышенную: современные люди, находясь в романтических отношениях, обладают биологической потребностью концентрировать свою сексуальную энергию на одном человеке.

Сопереживание

Влюбленные люди, как правило, склонны сопереживать второй половинке и воспринимать боль партнера как свою собственную, готовы жертвовать собой. Оказывается, зеркальные нейроны, которые связаны с чувством сопереживания, более активны у людей, которые состоят в долгосрочных романтических отношениях.

Потеря контроля

Опросы показывают, что люди, которые уверяют, что они влюблены, склонны считать страсть непроизвольной и неконтролируемой. Поэтому если вам кажется, что страсть затуманила вам разум, то вы не одиноки. Хорошая новость — это совершенно нормально! Влюбленные часто испытывают чувство беспомощности и даже оценивают свою увлеченность как иррациональную — пожалуй, это делает любовь чудом: нам кажется, что она приходит сама собой, а не вследствие осознанного решения.

Фокус на позитиве

Неслучайно влюбленные склонны сосредоточиваться на положительных качествах партнера и игнорировать отрицательные. Ученые выяснили, что отношения, участники которых идеализируют друг друга, в среднем более успешны. Так что все к лучшему, даже умение не замечать то, что может быть очевидно другим. При этом влюбленные сосредоточены друг на друге настолько, что это может мешать концентрации в других сферах. Летаете в облаках? Это любовь!

Навязчивые мысли

Только задумайтесь, согласно исследованию 2012 года, влюбленные в среднем проводят около 65% времени бодрствования в мыслях о партнере. Навязчивые мысли провоцируют гормоны — эволюция позаботилась о том, чтобы люди вспоминали возлюбленных как можно чаще.

Мысли о том, что партнер особенный

Когда вы влюблены, начинает казаться, что ваш избранник уникален, и на этом фоне невозможно испытывать страсть к кому-либо еще. Моногамия — следствие повышенного уровня дофамина, химического вещества, отвечающего в том числе за внимание и фокусировку. В каком-то смысле партнер действительно становится особенным, ведь так вы чувствуете.

Замена страсти привязанностью