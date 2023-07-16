Ученые назвали поведение, повышающее шансы на повторное свидание

Психологи из Университета штата Флорида (США) установили, какое поведение увеличивает вероятность второго свидания как для мужчин, так и для женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sexuality & Culture.

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Так, мужчины, которые лучше соблюдают этикет, с большей вероятностью добьются повторной встречи. Женщины, которые демонстрируют большую вовлеченность посредством зрительного контакта и смеха, могут повысить свои шансы на повторное свидание.

Ученые провели несколько экспериментов, в которых приняли участие 230 участников. Авторы также проанализировали эпизоды шоу «Калейдоскоп свиданий» – в каждом эпизоде сериала рассказывается об одном человеке, который отправляется на пять свиданий вслепую, причем на свидания приглашаются люди разных рас и сексуальной ориентации.

Все участники прошли опрос – они предоставили свои демографические данные и описали, как должен себя вести партнер на первом свидании, чтобы увеличить шансы на второе.

Четырьмя лучшими тактиками, предложенными мужчинами, были ведение глубокой беседы, оплата счета пополам, использование юмора и поддержание зрительного контакта. Четыре лучшие тактики, предложенные женщинами, заключались в юморе, проявлении интереса, вежливом и уважительном поведении, а также хорошем внешнем виде.