Ученые назвали поведение, повышающее шансы на повторное свидание

Ученые установили, какое поведение повышает шансы на повторное свидание
Психологи из Университета штата Флорида (США) установили, какое поведение увеличивает вероятность второго свидания как для мужчин, так и для женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sexuality & Culture.
Так, мужчины, которые лучше соблюдают этикет, с большей вероятностью добьются повторной встречи. Женщины, которые демонстрируют большую вовлеченность посредством зрительного контакта и смеха, могут повысить свои шансы на повторное свидание.
Ученые провели несколько экспериментов, в которых приняли участие 230 участников. Авторы также проанализировали эпизоды шоу «Калейдоскоп свиданий» – в каждом эпизоде сериала рассказывается об одном человеке, который отправляется на пять свиданий вслепую, причем на свидания приглашаются люди разных рас и сексуальной ориентации.
Все участники прошли опрос – они предоставили свои демографические данные и описали, как должен себя вести партнер на первом свидании, чтобы увеличить шансы на второе.
Четырьмя лучшими тактиками, предложенными мужчинами, были ведение глубокой беседы, оплата счета пополам, использование юмора и поддержание зрительного контакта. Четыре лучшие тактики, предложенные женщинами, заключались в юморе, проявлении интереса, вежливом и уважительном поведении, а также хорошем внешнем виде.
Затем ученые провели все тактики и провели эксперимент. Как оказалось, мужчины ценили женщин, которые проявляют интерес и флиртуют. В то время как женщины ценили партнеров, которые демонстрируют доброту и соблюдают этикет.