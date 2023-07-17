Мужчины и женщины перечислили лучшие фразы после секса

Пользователи форума Reddit рассказали о лучших словах, которые хотели бы сказать или услышать после секса. Самые удачные в такой ситуации фразы мужчины и женщины перечислили в разделе AskReddit.
Одной из лучших фраз, которую можно сказать после секса, некоторые пользователи назвали просьбу принести воды.
Другие считают, что лучше всего звучит в такой ситуации признание в отсутствии сил после секса.
Некоторые вспомнили забавные фразы партнеров, пришедшиеся кстати в этот момент.
Ранее мужчины-пользователи форума Reddit назвали черты представителей своего пола, которые считают самыми неприятными. Раздражение на случайные толчки и другие попытки показать свою доминирующую позицию оказались одним из самых нелюбимых мужских проявлений.
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