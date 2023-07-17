Мужчины и женщины перечислили лучшие фразы после секса

Пользователи форума Reddit рассказали о лучших словах, которые хотели бы сказать или услышать после секса. Самые удачные в такой ситуации фразы мужчины и женщины перечислили в разделе AskReddit.

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Одной из лучших фраз, которую можно сказать после секса, некоторые пользователи назвали просьбу принести воды.

Другие считают, что лучше всего звучит в такой ситуации признание в отсутствии сил после секса.

Некоторые вспомнили забавные фразы партнеров, пришедшиеся кстати в этот момент.