6 правил курортного романа

Отдых, море, прекрасное настроение и немного вина — отпуск настраивает на романтические приключения. Но курортный роман может принести не только положительны эмоции и приятные воспоминания.

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Пока одни с нежностью возвращаются мыслями к приключению, другие пытаются восстановить разбитое сердце или вынуждены отправиться к врачам.

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Чтобы не допустить такого, соблюдайте несложные правила курортного романа.

Безопасность

Что бы ни случилось, каким бы обаятельным ни был ваш партнер, не забывайте о предохранении. Даже одна ночь, когда вы решили рискнуть, может привести к ужасающим последствиям: от нежелательной беременности до венерических заболеваний, а некоторые из них неизлечимы и могут заметно снизить качество жизни.

Не храните в секрете

Азарт новых отношений и тайна будоражат нервы, но говорите о том, куда и с кем идете близким. Пусь об этом знает кто-нибудь дома и кто-то, приехавший с вами. Помните: зло не выглядит, как зло, обычно опасные личности не вызывают подозрений, а иногда могут быть обаятельными и милыми. Встречаясь с едва знакомым мужчиной в тайне, вы рискуете попасть в крайне неприятную историю. Самый худший вариант — оказаться в организации, занимающейся торговлей людьми. Проверьте социальные сети нового знакомого, запишите его телефон и передайте кому-то близкому.

Меньше пейте

Алкоголь может привести вас к решениям, о которых в будущем придется сильно пожалеть. Старайтесь ограничиться бокалом вина за ужином, чтобы сохранять здравомыслие.

Договоритесь на берегу

Конечно, есть истории, когда курортный роман перетекает в настоящие отношения. Но, во-первых, это редкость. Во-вторых, вам это может быть совершенно не нужно. Договоритесь о том, когда закончится ваше приключение, будете ли вы поддерживать связь после отпуска или останетесь нежным воспоминанием друг для друга.

Наслаждайтесь

Не анализируйте, что будет дальше. Вы решили отдаться чувствам и эмоциям, пусть так и будет. Старайтесь получать удовольствие и делать то, что вам нравится. Не нужно притворяться и стараться угодить партнеру: скорее всего, больше вы не увидитесь, поэтому нет смысла быть удобной и вести себя не так, как хочется.

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