Признаки, что вы встретили «своего» мужчину
Встретить человека, который бы оказался «тем самым», бывает очень непросто, часто мы даже не понимаем, что наконец его нашли.
Психологи рассказывают, какие моменты должны вам намекнуть, что новый партнер — ваш соулмейт, которого вы так долго ждали.
Ваши ценности не так уж сильно различаются
Никто не говорит, что с человеком, который полностью разделяет ваши ценности, у вас не будет конфликта, однако для долгосрочных отношений общие ценности все же играют определяющую роль. Вы планируете большую семью и партнер также не против детей? Прекрасно! Вы придерживаетесь исключительно традиционных ценностей, где мужчина всегда добытчик, а женщина — хранительница очага, и ваш мужчина полностью за? Вас можно поздравить. При таких условиях вам будет намного проще пройти этап «притирки» и найти общий язык в сложной ситуации.
Вы чувствуете себя безопасно рядом с ним
Зрелый мужчина всегда притягателен. Но при этом далеко не каждый мужчина готов прийти на помощь своей женщине. Если ваш партнер всегда встает на вашу сторону, даже если приходится спорить с друзьями или семьей, этот человек уже сделал выбор в пользу вас и это нельзя не оценить. Когда на мужчину можно положиться и он ясно дает это понять, есть все шансы, что это именно тот человек, с которым не страшно строить свою жизнь дальше.
Вам хорошо в постели
Кто бы что ни говорил, но сексуальная гармония — один из важнейших моментов, которые нельзя игнорировать. «Стерпится, слюбится» — провальная идея и приведет лишь к ссорам, ненависти и разрыву в дальнейшем. Не стоит тратить время на человека (да и его время тоже), если для вас любая близость с ним — испытание.
Вы оба готовы принять различия друг друга
Когда гормональный всплеск сходит, мы начинаем видеть реального человека со всеми его недостатками. В этот момент очень легко разочароваться. Прежде обожаемый партнер может начать бесить тем, как он ходит, дышит и ест. А его может раздражать такая милая привычка, как ему казалось раньше, собираться по несколько часов. Если и вы, и партнер, не чувствуете раздражения из-за некоторых особенностей друг друга, можно сказать, вы нашли друг друга.