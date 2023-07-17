Признаки, что вы встретили «своего» мужчину

Встретить человека, который бы оказался «тем самым», бывает очень непросто, часто мы даже не понимаем, что наконец его нашли.

© WomanHit.ru

Психологи рассказывают, какие моменты должны вам намекнуть, что новый партнер — ваш соулмейт, которого вы так долго ждали.

Ваши ценности не так уж сильно различаются

Никто не говорит, что с человеком, который полностью разделяет ваши ценности, у вас не будет конфликта, однако для долгосрочных отношений общие ценности все же играют определяющую роль. Вы планируете большую семью и партнер также не против детей? Прекрасно! Вы придерживаетесь исключительно традиционных ценностей, где мужчина всегда добытчик, а женщина — хранительница очага, и ваш мужчина полностью за? Вас можно поздравить. При таких условиях вам будет намного проще пройти этап «притирки» и найти общий язык в сложной ситуации.

Вы чувствуете себя безопасно рядом с ним

Зрелый мужчина всегда притягателен. Но при этом далеко не каждый мужчина готов прийти на помощь своей женщине. Если ваш партнер всегда встает на вашу сторону, даже если приходится спорить с друзьями или семьей, этот человек уже сделал выбор в пользу вас и это нельзя не оценить. Когда на мужчину можно положиться и он ясно дает это понять, есть все шансы, что это именно тот человек, с которым не страшно строить свою жизнь дальше.

Вам хорошо в постели

Кто бы что ни говорил, но сексуальная гармония — один из важнейших моментов, которые нельзя игнорировать. «Стерпится, слюбится» — провальная идея и приведет лишь к ссорам, ненависти и разрыву в дальнейшем. Не стоит тратить время на человека (да и его время тоже), если для вас любая близость с ним — испытание.

Вы оба готовы принять различия друг друга