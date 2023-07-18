Словно в сказке: как любимая история детства влияет на отношения

Сценарий может переходить из романа в роман и мешать построить здоровую семью.

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Психологи уверены, что основные сценарии жизни закладываются в раннем детстве. Например, сюжет любимого мультфильма или сказки станет паттерном отношений, который будет раз за разом проигрываться во взрослой жизни. Вспомните, какую историю вы особенно любили?

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Золушка

Милая девушка, которая была хорошей для всех, работала день и ночь и этим заслужила принца и счастье. Часто эту историю выбирают те, кто предпочитает не отстаивать свои границы, а заслуживать любовь, доброту, счастье. «Золушки» ждут, что все их старания в итоге оценят, хотя большинство воспринимают такую жертвенность, как должное.

В отношениях эти девушки легко уходят в служение партнеру, надеясь, что рано или поздно, он поймет, какое сокровище получил. Мужчина же считает, что его избранница ведет себя так, как ей удобно.

Аленький цветочек

В зарубежной интерпретации это сказка «Красавица и чудовище». Умница, знающая, что искренняя любовь, преданность и мудрость способны изменить человека. Во взрослой жизни эти девушки выбирают абъюзивных или травмированных мужчин, надеясь, что спасут их своим отношением.

Она верит и ждет что чары развеются и страшный зверь превратиться в благородного мужчину! Обратите внимание, что само чудовище не виновато в том, что оно чудовище, его же заколдовала злая колдунья! А женщина-спасатель сейчас будет все исправлять.

Но изменить другого человека почти невозможно, поэтому Красавица живет годами с чудовищем в надежде, что он вот-вот превратится в настоящего принца.

Царевна-лягушка

Это обратный сценарий предыдущей сказки. Женщина не может поверить в то, что она красивая, привлекательная, умная. Она ждет принца, который способен внушить ей это, расколдовать, помочь раскрыть себя. От партнеры «Лягушки» ждут постоянного подтверждения чувств, а если его не происходит, мгновенно снова надевают лягушачью кожу.

Молодой человек часто устает носить воду в бездонный колодец недостаточной самооценки избранницы и уходит в более здоровые отношения.

А что о здоровых сказках?

Психологи считают, что самый здоровый сценарий отношений в сказках показан в мультфильме «Шрек». Здесь оба партнера принимают и свои особенности, и то, что избранник тоже не идеален. При этом и Шрек, и Фиона делают шаги на встречу друг другу, ищут компромиссы и не отказываются от любви из-за внешних обстоятельств.