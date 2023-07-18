8 ошибок на свидании в ресторане

Первые свидания редко бывают идеальными. Но кое-что способно сделать встречу за ужином катастрофически неудачной!

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Собрали список распространенных ошибок, способных испортить впечатление даже от самого перспективного знакомства.

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Заказывать все самое дорогое (или не заказывать совсем)

При заказе придерживайтесь принципа золотой середины: «я уже дома поела» произведет такое же негативное впечатление, как и выбор наиболее дорогих позиций. Еда не должна отвлекать от основной цели мероприятия — общения. Важно быть на одной волне: если мужчина планирует плотно поужинать, а вы — максимум выпить безалкогольный мохито, вероятность успешного свидания близится к нулю. Поэтому формат встречи лучше обсудить заранее, чтобы ни голод, ни сытный перекус перед рандеву не испортили романтический настрой.

Приходить в любимое место

Казалось бы, любимый ресторан у дома— отличный выбор для свидания: в нем вам легко и комфортно, официанты помнят ваши любимые блюда, а бармен почтительно кивает и подмигивает при встрече. Однако из-за этого романтический вечер может обернуться крахом. Партнер, вероятно, заметит вашу тесную связь с заведением — невольно возникнут мысли о том, с кем еще вы сюда приходили и почему бармен вам как родной. Рекомендуем выбирать новое место для обоих, незнакомая обстановка сплотит вас и убережет от неловких моментов.

Откровенничать

Религию и политику, само собой, обсуждать не стоит, но это далеко не весь список запретных тем для первой встречи. Смело добавьте сюда воспоминания о бывшем, подробности своей сексуальной жизни и размер зарплаты. Порой сложно удержаться от обсуждения карьеры, но что касается подробностей, всегда можно отшутиться, что расскажете их на втором свидании. Если хотите, чтобы оно состоялось, конечно.

Критиковать блюда

Всегда есть риск заказать не самое шедевральное блюдо, ведь даже в лучших заведениях могут совершить ошибку. Естественно, муху в супе есть не надо — наверняка порцию вам без проблем заменят. Но и надиктовывать кавалеру критическую заметку после дегустации не советуем: может сложиться впечатление, что вы невыносимы в быту, раз вас раздражает буквально каждая мелочь, сделанная не по-вашему.

Пить слишком много

Помните о своих пределах. Иногда, чтобы потерять контроль над собой, достаточно выпить совсем немного. Заранее определите, где проходит черта между расслаблением и позором, и ни в коем случае ее не пересекайте, чтобы не наделать глупостей. Тем более не стоит пить больше партнера: обычно бывает достаточно минимума.

Грубить официантам

Манера общения с обслуживающим персоналом многое говорит о человеке — понаблюдайте за партнером, а заодно проконтролируйте себя. Порой на эмоциях хочется высказать все, что приходит в голову, да и повод для этого может быть самым объективным. Но после такого эпизода шансы на повторное свидание минимальны: мужчина заподозрит, что такие же хамские замечания вы будете адресовывать уже ему.

Заказывать за обоих

Никогда не заказывайте за спутника, особенно на первом свидании: вам просто неизвестны его предпочтения. Не стоит поощрять и попытку партнера сделать заказ за вас — пусть каждый выберет то, что ему действительно нравится. Инициатива в заказе на двоих ни к чему хорошему чаще всего не приводит. Так сразу и не разберешь, что именно испортило впечатления от вечера — настойчивость и игнорирование ваших желаний или нелюбимое блюдо.

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