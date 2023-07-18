8 надежных признаков, что брак продлится недолго

Спите с мужем в обнимку, да и вообще без ума друг от друга? Вероятность развода все равно есть.

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Присмотритесь к его детским фото! По мнению ученых, эти восемь деталей укажут на повышенный риск развода.

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Мрачные детские снимки

Необычное исследование провели американские психологи: они хотели определить, могут ли старые фотографии предсказать вероятность развода. Пожилых людей попросили предоставить детские фотографии, и исследователи изучили эмоции на кадрах. Лишь 11% любителей улыбаться пережили развод, зато среди грустных 31% прошли бракоразводный процесс. Также ученые изучили школьные альбомы. Интенсивность каждой улыбки эксперты оценивали от 1 до 10. Ни один человек из тех, что улыбались на десятку, не развелся! Оказалось, что в среднем люди, которые выглядят на фотографиях мрачно, разводятся в пять раз чаще, чем те, у кого с лица не сходит улыбка.

Коллеги противоположного пола

Опасения, что суженого уведет симпатичная коллега, небезосновательны. По мнению датских ученых, люди, которые работают в окружении представителей противоположного пола, разводятся на 15% чаще. Причем эта закономерность в большей мере касается мужчин из женских коллективов и практически не распространяется на женщин, работающих среди мужчин. Предсказать вероятность развода также может сфера занятости: самыми стабильными партнерами в результате исследований оказались фермеры и сотрудники библиотек. А самыми ветреными — занятые в гостиничном и ресторанном секторах.

Чрезмерная привязанность

Не стоит переживать, если начало ваших отношений ни капли не похоже на романтическую комедию — у такого союза статистически больше шансов на счастливое будущее. Психолог Тед Хьюстон наблюдал за 168 парами в течение 13 лет после заключения брака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Interpersonal Relations and Group Processes в 2001 году. Пары, которые развелись через семь и более лет спустя, демонстрировали почти на треть больше привязанности друг к другу, будучи молодоженами, чем супруги в более успешных браках.

Отсутствие конфликтов

Игнорирование разногласий кажется невинной практикой, но на деле это одна из самых опасных поведенческих стратегий. Ведь рано или поздно терпение кончится, и критическая масса взаимных претензий ни к чему хорошему не приведет. Психолог Джон Готтман называет игнорирование конфликтов одним из «всадников Апокалипсиса» для романов. Хотя споры и ссоры — не самая приятная часть общения, когда результатом выяснения отношений становится взаимопонимание, брак лишь крепчает. Замалчивание же подразумевает, что все решится само собой, и конфликтная ситуация выходит из-под контроля.

Развод матери

Изучение наследования нестабильности в браке привело к неутешительным результатам: родительский развод удваивает шансы на то, что браки детей также закончатся разводом. В исследовании решающее значение для детей обоих полов имел опыт матери. Если женщина, имея ребенка, часто вступает в новые отношения, будь то браки или сожительство, повзрослевшие отпрыски с большой вероятностью будут вести себя аналогично. Социологи пришли к этому выводу, изучив поведение более семи тысяч человек.

Бедность и безработица

Сложности с деньгами зачастую становятся непосильным испытанием для романтических отношений. Финансово стабильные супруги разводятся реже, говорит наука. Исследователь Боб Биррелл утверждает, что алименты редко бывают большими как раз по этой причине: большинство разведенных мужчин имеют низкие доходы. Впрочем, и без экспериментов очевидно: жить в бедности непросто, тем более с детьми, отсюда и многочисленные конфликты.

Узкая кровать

Казалось бы, что может быть романтичнее совместного сна в обнимку. Но у ученых на этот счет своя точка зрения. Наблюдения за активностью мозга участников исследований позволяют прийти к выводу, что совместный сон — не лучшая идея. Дело в том, что движения партнера и звуки, которые он издает, мешают переходу к более глубоким фазам сна. К тому же раздельный сон супругов никак не ухудшает отношения. Поэтому, если вы хотите сохранить свой союз крепким, убедитесь, что хорошо спите. И совсем не обязательно разбегаться по разным комнатам: достаточно убедиться, что кровать достаточно широкая для комфортного сна двух человек, и обзавестись вторым одеялом.

Презрение к подругам