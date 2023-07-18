Утомленной жалобами мужа на усталость молодой матери дали совет

На форуме Reddit утомленная жалобами мужа на усталость молодая мать высказала сомнения в том, что она справедливо злится на мужа. О своей ситуации она рассказала в разделе AmItheAsshole («А не сволочь ли я»).

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Ребенку всего пять с половиной месяцев, и уже несколько недель он плохо спит, просыпаясь по нескольку раз за ночь. До недавнего времени муж спал в отдельной комнате, однако уставшая мать попросила его вставать к сыну хотя бы в выходные, чтобы она могла выспаться.

«Всякий раз, как он ночует с сыном, весь следующий день он жалуется на то, как устал. Портит весь день. Я попросила его не говорить о своей усталости, ведь это родительство. Я бы хотела, чтобы мы весело проводили время всей семьей», — пишет женщина, переживающая, что муж хочет заставить ее чувствовать вину за свою просьбу.

Она также отметила, что несмотря на то, что ушла в декрет, финансово поддерживает семью с помощью собственных накоплений.

В ответ ссорящимся из-за ухода за ребенком супругам предложили найти няню хотя бы ненадолго.

«Он устал, вы устали. Он говорит с вами, а не пытается отказаться от заботы о ребенке. Проявите сочувствие, скажите, что тоже устали, найдите кого-то, кто посидит с ребенком пару часов, пока вы общаетесь», — дал совет один из комментаторов.

Также девушке предложили поговорить с партнером в более серьезном тоне.

«Объясните, что поняли: он устал, но не стоит об этом говорить постоянно. Он все еще высыпается, а вам все еще приходится вставать ночью по будням», — указали в комментариях.