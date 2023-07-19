7 шагов, чтобы пережить расставание

Вернуться к жизни после разрыва бывает непросто.

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По уровню стресса психологи связывают расставание со смертью близкого человека: ощущение потери, горя и безысходности сопровождают и то, и другое событие.

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Оправиться после разрыва долгих отношений — задача не из легких, потребуется время, чтобы перестроить свою жизнь, прожить новые эмоции.

Конечно, сценарии возвращения к нормальному состоянию могут быть разными, но психологи советуют добавить эти шаги, чтобы немного облегчить стрессовый период.

Забота о теле

Кажется, мир рухнул, любви нет, внутри невыносимая боль и пустота, в эти дни точно не хочется думать о физическом. Но помнить о том, что тело и эмоции тесно связаны, необходимо. Как бы плохо ни было, важно начать с удвоенной силой заботиться о себе. Словно любить себя сразу за обоих.

Посвящайте время спорту, пусть через силу, тяжело, понемногу. Может, вас успокоит йога? Или поможет утренняя пробежка? А, может, выплеснуть гнев на занятии боксом?

Дарите внимание телу ежедневно, принимайте ванны, гуляйте, сходите на массаж или сделайте маску для лица.

Пробовать новое

Расставание связано не только с потерей человека, но и с обнулением множества привычных ритуалов, действий и рутин. Поэтому мозгу так важно получить новые навыки, выстроить другие, не привязанные к экс-возлюбленному привычки. Если вы привыкли утром в субботу завтракать блинчиками под сериал, теперь отправляйтесь в парк с кофе и сэндвичем.

Находите новые хобби, пусть они будут краткосрочными, не имеет значение. Все непривычное, новое поможет вытеснить теперь не нужные ритуалы. Рисуйте, играйте, учитесь другой профессии или читайте.

Избавиться от воспоминаний

Возможно, он очень хороший человек, но пока забудьте о желании быть друзьями. Не добавляйте соли на незатянувшуюся рану. Пока исключите все встречи и взаимодействия с бывшим, уберите с глаз долой его вещи и заблокируйте в социальных сетях.

Работа над собой

Разрыв — это травма, а травма требует проработки. Поэтому подумайте, какой способ подходит именно вам: посещение психолога, дневник самоанализа, чтение специальной литературы или медитации. Обязательно уделяйте время и внимание ментальному состоянию: практики, как спорт для тела, помогут ему стать сильнее и выносливее.

Не спешите

Многие пытаются забыть бывшего в объятиях нового мужчины. Но этот способ не работает: вы будете сравнивать, обесценивая и отношения, и ухажера. Вместо свиданий начните больше общаться с людьми, флиртуйте, получайте комплименты, чувствуйте себя живой. Когда рана заживет, вы сможете начать новые отношения.

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