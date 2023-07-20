Врач перечислила преимущества регулярного секса для здоровья

Регулярная половая жизнь положительно влияет на физическое и эмоциональное здоровье женщины, поскольку помогает поддерживать активность ума и тела, заявила акушер-гинеколог Сонамм Тивари. Об этом сообщает HealthShots.

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Врач отметила, что регулярный секс особенно важен в зрелом возрасте, так как снижает риск возникновения инсультов и сердечных приступов.

«Во время секса увеличивается частота сердечных сокращений, кровоток и потребление кислорода, что улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы», — объяснила Тивари.

По ее словам, активная половая жизнь имеет и другие преимущества: помогает уменьшить стресс и болевые ощущения, улучшает сон, когнитивные функции и укрепляет мышцы тазового дна.

«Поскольку эти мышцы тренируются во время сексуальной активности, они становятся более тонизированными, что способствует лучшему контролю мочевого пузыря, снижению риска заболеваний тазового дна и повышению сексуального удовлетворения», — перечислила пользу регулярного секса специалистка.