Женщина разочаровалась в отношениях с мужчинами и вышла замуж за себя

Жительница британского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, разочаровалась в отношениях с мужчинами и после года одиночества вышла замуж за себя. Об этом сообщает Daily Mirror.

© Lenta.ru

К 2017 году y Клэр Бреннан, которой сейчас 42 года, накопилось множество неудачных романов, в которых она не испытывала ничего, кроме унижения. Женщина уже год была одна, когда узнала о существовании автогамии — практике женитьбы на себе. Британка купила белое платье, кольцо и устроила свадьбу перед зеркалом в собственном саду. Она написала для себя свадебные клятвы, которые произнесла вслух, глядя в зеркало. Хотя этот брак не имеет юридической силы, мать троих детей говорит, что всегда останется верной себе. Свидетелем необычного брака была только кошка женщины по кличке Смоки.

«Я посмотрела в зеркало и сказала: "Ты, Клэр Луиза Бреннан, берешь Клэр Луизу Бреннан в законные жены?" Затем я сама себе ответила: "Да, беру"», — раскрыла женщина подробности церемонии.

После свадьбы британка устроила себе свадебное путешествие, отправившись на три дня в графство Девон.

Бреннан рассказала, что люди удивляются ее ответу, когда спрашивают, замужем ли она.

«Люди, конечно, спрашивают меня, как я справляюсь с целибатом. Внебрачные связи для меня — большое табу. Я предана себе», — сказала женщина.