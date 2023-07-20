Любовь на море: секреты успешного курортного романа

Совместный отпуск с новым возлюбленным – волнующее, но в то же время тревожное событие. Если вы еще не успели хорошенько узнать друг друга, в общем путешествии может произойти много непредвиденных ситуаций. Для того чтобы долгожданный отпуск не превратился в испытание, лучше договориться на берегу. Если честно обсудить с новым партнером важные вопросы, отпуск пройдет на ура и подарит вам обоим незабываемые впечатления. Какие вопросы нужно задать возлюбленному перед поездкой, разбирался женский журнал kleo.ru.

© Клео.Ру

Какой тип отдыха он предпочитает

Видео дня

О том, каким образом будет строиться распорядок дня, нужно договориться заранее. Если вы – большая любительница длительных экскурсий, легко встаете ранним утром, чтобы успеть полюбоваться рассветом и привыкли наполнять отпуск большим количеством познавательных поездок, этот момент нужно согласовать с мужчиной. Никогда не стоит судить по себе. Многие люди под отпуском на море понимают банальный пляжный отдых, обилие прохладительных напитков и вечернюю развлекательную программу. Если не обсудить нюансы предстоящей поездки, на месте может возникнуть серьезный конфликт, который испортит настроение и может негативно сказаться на завязавшихся отношениях. При этом нельзя замалчивать собственные желания. Всегда можно найти компромисс: часть дней посвятить экскурсиям среднего уровня интенсивности, а другое время провести на пляже в обнимку с любимым человеком.

Кто платит

Большинство представительниц прекрасного пола привыкли к тому, что финансовые обязательства в совместных поездках берет на себя мужчина. В нашей стране чаще всего так и бывает, однако этот момент тоже нужно обсудить. Все же немало мужчин придерживаются мнения, что взрослая состоявшаяся женщина вполне может сама оплачивать свои билеты и проживание. Не стесняйтесь проговорить финансовые условия до того, как отправляться в отпуск. Также важно понимать, на какой уровень комфорта рассчитывает каждый из вас. Очень неприятно будет заселиться в дорогущий отель, который понравился вашему мужчине, а потом узнать, что вам придется отдать ползарплаты за неделю проживания.

Будет ли у вас личное время